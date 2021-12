Allstedter Stadtrat entscheidet erst im neuen Jahr über Hygienekonzept

Allstedt/MZ - Die Stadtrats-Entscheidung über das Hygienekonzept für künftige Rats-, Ausschuss- und Ortschaftsratssitzungen ist in Allstedt auf das kommende Jahr vertagt worden. Ursprünglich hätten die Stadtratsmitglieder bis zum Ablauf des 17. Dezember im schriftlichen Umlaufverfahren über das Konzept abstimmen sollen. Dazu hätten sie auf einem zugesandten Abstimmungsformular ihre Entscheidung ankreuzen und sie an das Allstedter Verwaltungsamt zurücksenden müssen.

Weil die eigentlich für den 20. Dezember geplante Ratssitzung abgesetzt wurde, habe man die Unterlagen dann aber doch nicht verschickt, sagte Allstedts Bürgermeister Jürgen Richter (CDU) auf MZ-Anfrage. Man werde das Thema im kommenden Jahr rechtzeitig vor der ersten Stadtratssitzung wieder aufnehmen. Die soll voraussichtlich am 7. Februar in der Zweifeldhalle an der Sekundarschule stattfinden. Die eigens bestellten Tische seien rechtzeitig geliefert worden, sagt Richter. Die Halle soll als Sitzungssaal dienen, so lange man noch Corona-Beschränkungen beachten muss.

Hauptausschuss in Allstedt knapp beschlussfähig

Laut vorgesehenem Hygienekonzept sollen mindestens zehn Quadratmeter pro Sitzungsteilnehmer zur Verfügung stehen. Mit dem Stadtrat plus einigen Verwaltungsmitarbeitern stoße man da im angestammten Sitzungsraum im Dachgeschoss des Rathauses schnell an die Grenze, so Richter. In der 800 Quadratmeter großen Halle sei es dagegen kein Problem, mit viel Abstand zu tagen. Die Dorfgemeinschaftssäle in Niederröblingen und Mittelhausen seien zwar auch sehr groß, dort gebe es aber Schwierigkeiten mit der Akustik.

Statt des ursprünglich geplanten Stadtrats fand am Montagabend in Allstedt eine Hauptausschusssitzung statt, weil die dringendsten Vergaben noch vor dem Jahreswechsel regulär beschlossen werden sollten. An der Sitzung nahmen sechs von zehn Ausschussmitgliedern teil, so dass die Beschlussfähigkeit knapp gegeben war.