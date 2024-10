Am 16. Oktober findet in der Zweifeldhalle in Allstedt eine Ausbildungsmesse statt. An 40 Ständen können sich die Schüler über ihre berufliche Zukunft informieren.

Symbolfoto - Schule in Allstedt organisiert Ausbildungsmesse mit 40 Ständen in der Zweifeldhalle.

Allstedt/MZ. - Gut ausgebildete Fachkräfte werden inzwischen in nahezu allen Branchen zur Mangelware. Dass Jugendliche nach der Schule erst mal auf einen Schlingerkurs aus angefangenen und wieder abgebrochenen Ausbildungen geraten, kann sich die Gesellschaft nicht mehr leisten.

Berufsmesse in der Zweifeldhalle in Allstedt

Dafür, dass der Übergang von der Schule zur Lehre besser gelingt, will man jetzt auch an der Sekundarschule „Thomas Müntzer“ in Allstedt mehr tun als bisher. Am 16. Oktober findet an der Schule ein großer Berufe-Info-Tag statt, bei dem sich rund 40 Unternehmen und Institutionen aus der Region präsentieren.

„Früher gab es hier in Allstedt schon mal kleinere Berufsmessen mit 20 bis 25 Ständen“, sagt Markus Schülbe, der an der Sekundarschule unterrichtet. Eine so große Veranstaltung, wie sie jetzt in der Zweifeldhalle geplant ist, habe es aber noch nicht gegeben.

„Die Halle wird thematisch in verschiedene Bereiche eingeteilt“, sagt Schülbe. Holz, Metall, Bau, Service, Verwaltung oder doch Polizei – die Schüler sollen ein Gefühl dafür bekommen, was ihnen liegen könnte und wo demzufolge die Chance am größten ist, eine Ausbildung mit Erfolg durchzuziehen.

Schüler auf Suche nach Praktikumsplatz

Von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr soll am 16. Oktober Zeit sein, sich an den Ständen umzusehen und mit den Leuten aus den Unternehmen und Institutionen ins Gespräch zu kommen.

„Die siebenten Klassen gehen an diesem Tag in Allstedter Unternehmen, um sich nach Praktikumsplätzen für die achte und neunte Klasse umzusehen“, erklärt Schülbe. Denn dann sind Praktika Bestandteil des Schuljahres. Regulär im Unterricht sitzen werden am Berufe-Info-Tag nur die Schüler der Klassenstufen 5 und 6.