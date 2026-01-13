Nur noch vier statt fünf Plätze für sachkundige Einwohner in den Ausschüssen des Stadtrats. Der Allstedter Bund kann doppelt so viele besetzen wie die AfD.

Allstedter Bund bei Verlosung im Stadtrat gegenüber der AfD im Glück

Allstedt/MZ. - Loszettel sind in der jüngsten Stadtratssitzung in Allstedt ausgepackt worden. Denn in den beratenden Ausschüssen des Stadtrats dürfen nach dem neuen Kommunalverfassungsgesetz nicht so viele sachkundige Einwohner mitmachen, wie der Ausschuss ordentliche Mitglieder hat. Von den fünf Ratsfraktionen kann also nicht mehr jede einen sachkundigen Einwohner in einen Ausschuss entsenden.