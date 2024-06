Beim Sachsen-Anhalt-Tag in Stendal will Allstedt Werbung für das Müntzer-Jubiläum machen. Es werden dafür noch Mitstreiter gesucht.

Symbolfoto - Allstedt will in Stendal für das Müntzer-Jubiläum werben.

Allstedt/MZ. - Allstedt sucht zurzeit Mitstreiter, die beim Sachsen-Anhalt-Tag in Stendal Werbung für das hiesige Müntzer-Jubiläum machen. Das soll im kommenden Jahr seinen Höhepunkt erreichen. Am 1. September 2024 will man deshalb beim großen Festumzug des Sachsen-Anhalt-Tages mitmarschieren und dabei ein Bild rund um den Bauernkrieg gestalten, sagt Bürgermeister Daniel Kirchner.

Mit Kostümen nach Stendal

„Auch Leute aus Stolberg und Mansfeld werden mit dabei sein“, erklärt er. Für die gemeinsame Anreise wird ein Bus bereitgestellt, passende Kostüme wurden schon im vergangenen Jahr für den Festumzug zu Müntzers Einzug in Allstedt angeschafft.

Mit der stimmigen Aufmachung wollen die Umzugsteilnehmer aus Mansfeld-Südharz das Riesenpublikum beim Festumzug in Stendal neugierig machen auf einen Besuch im Kernland der Reformation, wo im kommenden Jahr das 500. Jubiläum der entscheidenden Bauernkriegsschlacht und von Müntzers Tod mit verschiedenen Veranstaltungen begangen wird. So soll am 17. Mai 2025 in der Allstedter Innenstadt ein Kunst-Parcours mit Installationen rund um das Thema eröffnet werden.

Mitfahrer zum Sachsen-Anhalt-Tag gesucht

Auch in diesem Jahr gibt es in Mansfeld-Südharz schon viel zu erleben. Zuletzt wurde eine multimediale Ausstellung in Luthers Sterbehaus in Eisleben eröffnet, jetzt am Wochenende steigt in Allstedt das große Rekord-Mohnkuchenbacken der Kunststiftung, am 13. Juli wird der Whisky „Fürstenpredigt 1525“ entkorkt und am 10. August soll es auf dem Allstedter Markt ein großes Bürgerfrühstück mit anschließenden Feierlichkeiten bis in den Abend geben.

Für die Fahrt zum Sachsen-Anhalt-Tag gebe es bisher einige wenige Interessenten, sagt Kirchner. „So 15 bis 20 Leute aus Allstedt wären schon schön“, meint er. Wer mit nach Stendal fahren möchte, kann sich per Mail unter [email protected] anmelden.