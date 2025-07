Der Allstedter Kunstparcours „Glühende Horizonte“ drückt dem Fest der ständigen EU-Vertretung Sachsen-Anhalts seinen Stempel auf. Was auf dem Buffet am schnellsten weg war.

Allstedt/MZ. - So. Allstedt ist jetzt auch bei der Europäischen Union ein Begriff. Und in aller Munde. Denn als am Montagabend bei der ständigen Vertretung Sachsen-Anhalts in Brüssel zum Sommerfest geladen wurde, war das Buffet auch mit handwerklich hergestellten Backwaren der Allstedter Bäckerei Meye bestückt.