Alle vier Teams aus Mansfeld-Südharz am Wochenende siegreich

Sangerhausen/MZ - 13 Mannschaften kicken in der Saison 22/23 in der Fußball-Landesliga Staffel Süd. Fünf davon kommen aus dem Landkreis Mansfeld-Südharz. Wiederum vier davon waren am Wochenende im Einsatz. Und alle vier gewannen ihre Partien.