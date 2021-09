Aktion für mehr Klimaschutz - Infostand Freitag auf Sangerhäuser Markt

Sangerhausen/MZ - Am Freitag wollen sie für den Schutz des Klimas auf die Straße gehen: Annegrit Sauerzapf aus Brücken, Dagmar Schreiber aus Edersleben und mehrere Vertreter des Bundes für Umwelt und Naturschutz (BUND) aus Mansfeld-Südharz. „Von 9.30 bis 12 Uhr stehen wir unter dem Motto ,Freitag für die Zukunft' mit einem Infostand auf dem Sangerhäuser Marktplatz“, kündigte Sauerzapf an.

Die Rentnerin (67) und ihre Mitstreiter wollen mit ihrer Aktion Forderungen der Bürger zum Klimaschutz sammeln und diese dann Politikern übergeben. „Unser Ziel ist es, die Aktionen von ,Friday for Future' zu unterstützen, die an dem Tag deutschlandweit in vielen Städten laufen“, sagte die Initiatorin. Ähnliche Infostände hatten Sauerzapf und ihre Mitstreiter bereits in den Vorjahren organisiert.

Gerade die ältere Generation müsse dazu beitragen, das e Thema voranzubringen. „Betroffen vom Klimawandel sind unsere Kinder und Enkel“, so die Brückenerin. Sie selbst will nach der Aktion in Sangerhausen per Zug nach Halle fahren und sich dem dortigen Protest anschließen. Dass etwas in Sachen Klima getan werden muss, liege für sie auf der Hand: „Man braucht sich nur an den jüngsten Starkregen zu erinnern, bei dem halb Brücken unter Wasser gesetzt wurde.“