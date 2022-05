Sangerhausen/MZ - Sein tragisches Schicksal bewegt die Menschen. Vor zwei Wochen ist der langjährige Sangerhäuser Feuerwehrmann Marc Knape, erst 34-jährig, plötzlich gestorben. Viele haben sich an einer Sammlung für seine Beerdigung beteiligt, zu der die Feuerwehr mit Unterstützung der Stadtverwaltung aufgerufen hatte. Die AfD versucht offenbar nun, den tragischen Fall für ihre Zwecke zu instrumentalisieren, um Stimmung gegen die Corona-Maßnahmen und die geplante Impfpflicht zu machen.

AfD-Kreischef Robert Farle, der auch Bundestagsabgeordneter ist, behauptet, der Feuerwehrmann sei nur wenige Stunden nach seiner Booster-Impfung an dieser verstorben. Doch das stimmt nicht. Auch einen Zusammenhang zwischen der Booster-Impfung und dem Tod des Mannes gibt es nicht, wie Recherchen der MZ ergaben.

AfD-Abgeordneter Robert Farle warnt vor Impfschäden

Folgenden Text veröffentlichte Farle am Wochenende auf der offiziellen Seite des AfD-Kreisverbands und auf Facebook: „+++Beileid zum Tod des Feuerwehrmanns aus Sangerhausen.+++“ Der AfD-Bundestagsabgeordnete schreibt darin: „Das Schicksal der von Nebenwirkungen der Corona-Impfung betroffenen Bürger wird noch aufzuarbeiten sein. Der Schmerz des vom Tod betroffenen Feuerwehrmanns aus Sangerhausen ist heute noch zu groß, um an eine Aufarbeitung zu denken. Dennoch muss die Frage gestellt werden, ob Marc Knape noch hätte leben können. Wie Kameraden der Feuerwehr berichteten, wurde er 13 Uhr geboostert und ist 17 Uhr verstorben.“

Das ist die AfD-Mitteilung, die auch auf Facebook erschien. Der Text stand am Mittwoch noch auf der Seite des Kreisverbands MSH. (Foto: Screenshot)

Farle schreibt weiter von einem großen Impfdruck, der bei der Feuerwehr herrsche, da diese ja zu systemrelevanten Bereichen gehöre. In einem zugehörigen Video verlangt er, die Regierung solle endlich „solide Daten“ dazu vorlegen, welchen Schutz und welche schädlichen Wirkungen die Impfungen haben.

Kein Zusammenhang mit Booster-Impfung

Dabei gibt es diese Daten längst. Und: Der verstorbene Feuerwehrmann ist, anders als von Farle behauptet, kein Beweis für die angeblich gefährliche Corona-Impfung. Denn Marc Knape ist, wie sein Bruder David Knape gegenüber der MZ sagt, „nicht an der Impfung gestorben“. Er erlitt trotz seiner nur 34 Jahre an dem 26. Januar einen schweren Herzinfarkt.

Knape wurde mit dem Rettungsdienst aus Sangerhausen noch ins Nordhäuser Südharz-Klinikum gebracht, wo der Vater zweier Söhne (drei und fünf Jahre) trotz Bemühungen der Ärzte dem Infarkt erlag. Seine Adern sind nach Angaben der Familie völlig verstopft gewesen. Der Feuerwehrmann sei zweimal gegen Corona geimpft gewesen und bereits am 1. Dezember geboostert worden, sagt sein Bruder: „Sein Tod hatte damit aber überhaupt nichts zu tun.“

Vermutet wird eher eine familiäre Veranlagung: Auch Marc Knapes Vater ist vor Jahren einem Herzinfarkt erlegen, er wurde nur 43 Jahre alt. David Knape will das nun zum eigenen Schutz und dem Schutz seiner vier Geschwister medizinisch abklären lassen.

Familie ist empört über Falschbehauptungen der AfD

Über die AfD ist seine Familie empört: „Wir verstehen nicht, wieso es Leute gibt, die nun irgendwelche Sachen erfinden und die AfD dann diese haltlosen Geschichten nutzt, um ihre Reichweite in sozialen Netzwerken zu erhöhen.“ Er habe mehrfach versucht, die AfD zu kontaktieren, per Nachricht auf Facebook und auch per Anruf. „Nur hat nie jemand geantwortet“, sagt der 31-Jährige.

Knape fügt hinzu: „Es ist widerlich, wie die AfD den Namen meines Bruders für ihre Falschmeldungen nutzt. Uns Angehörige hat von denen niemand gefragt“, sagt er und denkt dabei vor allem an seine Mutter (56). „Der Tod von Marc hat sie schwer getroffen. Wir haben alles versucht, dass sie zur Ruhe kommt. Und jetzt machen die so etwas. Es ist einfach fürchterlich.“

Farle sagt dagegen, er habe sein Beileid ausgedrückt und Fragen gestellt. „Das ist mein gutes Recht.“ Es gebe nichts zurückzunehmen.

Myokarditis als Folge der Impfung?

Die Nachricht vom Tod des Feuerwehrmannes nach der Impfung sei an ihn herangetragen worden. Es gebe nach der Impfung viele Fälle von Myokarditis, also einer Herzmuskelentzündung. Allerdings ist eine Myokarditis etwas völlig anderes als ein Herzinfarkt.

Nach Angaben des wissenschaftlichen Beirats der Deutschen Herzstiftung tritt eine impfbedingte Myokarditis „außerordentlich selten“ auf, das Risiko einer Covid-Infektion sei sehr viel höher einzuschätzen.

Lügen über Tod von Marc Knape - nicht die erste falsche Behauptung von Robert Farle

Es ist auch nicht das erste Mal, dass der AfD-Mann es mit der Wahrheit nicht genau nimmt. 2019 fiel er damit auf, dass er schwere Geschütze gegen ein Projekt an einer Berufsschule in Sangerhausen richtete. Dort war die Aktion „bunt statt blau“ gestartet worden.

„Bunt statt blau“ ist eine Kunstprojekt der Krankenkasse DAK, die mit dem Slogan „Kunst statt Komasaufen“ wirbt, viele Schulen nehmen daran teil. Farle bezog es jedoch auf die AfD Partei, deren Farbe blau ist und schrieb, dass man sich gegen die Diffamierungskampagne an einer öffentlichen Einrichtung wehre.

„Die Schule muss frei bleiben von jeglichen politischen Indoktrinationen“, hatte Farle getönt. Als der Fehler aufflog, ruderte er kleinlaut zurück: Man habe vor der damaligen Kommunalwahl nicht ausreichend Zeit gehabt, die Hinweise zu prüfen, die an die Partei herangetragen wurden, sei im Wahlkampf eingebunden gewesen.

Kommentar von Frank Schedwill: Farle ist nicht mehr tragbar!

Den Autor erreichen Sie unter: [email protected]

Um es klar zu sagen, man mag zu den Corona-Schutzmaßnahmen und -Impfungen stehen, wie man will. Denn das, was die AfD macht, geht nicht. Hier wird mit gezielten Falschmeldungen versucht, Stimmung für die eigenen politischen Ziele zu erzeugen. Und es ist nicht das erste Mal, dass mit dieser perfiden Methode auch der hiesige Kreisverband auffällt.

Robert Farle ist dort nicht irgendwer, sondern der Kreisvorsitzende. Seit dem vergangenen Jahr vertritt er den hiesigen Wahlkreis mit seinen fast rund 240.000 Einwohnern auch im Deutschen Bundestag. Skrupel- und pietätlos versucht er nun, den tragischen Tod des jungen Feuerwehrmanns für sich und die Ziele seiner Partei auszunutzen.

Das ist nicht nur moralisch verwerflich, sondern wirft auch die Frage auf, ob Farle als Bundestagsabgeordneter überhaupt noch tragbar ist. Wenn er einen letzten Funken Anstand besitzt, sollte er zurücktreten.