Jim und Lori Eggert in der St. Cyriakus-Kirche in Mittelhausen.

Mittelhausen/MZ. - Als im Januar in Washington alle noch lebenden US-Präsidenten zur Trauerfeier für Ex-Präsident Jimmy Carter zusammenkamen, sang der Chor der US-Streitkräfte „Be quiet my soul“. Im englischsprachigen Raum ist es eines der bekanntesten Kirchenlieder. Was kaum jemand weiß: Geschrieben wurde es von einer Frau, die aus dem heutigen Mansfeld-Südharz stammt: Catharina Amalia von Schlegel aus Mittelhausen.