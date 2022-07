Ableitung aus dem Wendischen: Was bedeutet der Name „Im Kiedel“?

Mit Plüschtieren auf der Terrasse lebt Harry Schnabel seit über 50 Jahren in der Straße. Was der passionierte Kneipier und Schiedsrichter aus seinem Leben „im Kiedel“ zu berichten hat.

Berga/MZ - Es gibt Straßennamen, bei deren Namen kommt man ins Stutzen. „Im Kiedel“ in Berga ist so ein Name, bei dem die wenigsten Leute auch nur eine Vermutung hätten, woher er kommt.