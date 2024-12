Der gravierende Mangel an Hausärzten in Sangerhausen soll ab April mit einer neuen Praxis bekämpft werden. Dahinter stecken die Uni-Klinik Halle und das DRK. Mit welchen Innovationen man die ärztliche Versorgung verbessern will.

Sangerhausen/MZ. - Gute Nachricht vor Weihnachten: Ab kommenden Frühjahr winkt etwas Entlastung für die angespannte Hausarzt-Situation in Sangerhausen. Denn ab 1. April soll in einem Gebäude des DRK-Seniorencampus Kyffhäuser-Blick in Sangerhausen ein neues Medizinisches Versorgungszentrum, kurz MVZ, öffnen. Was dabei entstehen wird, ist nicht nur in Anbetracht der Unterversorgung mit Ärzten spannend.