A 38 bei Berga in Richtung Leipzig nach einem Unfall gesperrt

Berga/MZ. - Zwei Menschen wurden bei einem Unfall am Mittwoch, gegen 16. 30 Uhr, auf der Autobahn A 38 bei Berga verletzt. Die Autobahn ist wegen der Unfallaufnahme zwischen den Auffahrten Berga und der Raststätte Goldene Aue in Richtung Leipzig gesperrt. Wie von der Polizei bisher zu erfahren war, kollidierten kurz hinter der Auffahrt Berga ein Pkw und ein Kleintransporter. Offenbar war der Pkw hinter einem Lkw auf die Autobahn aufgefahren und hatte den langsameren Lkw beim Auffahren überholt. In der Folge stieß der Pkw mit dem Kleintransporter, der bereits auf der Autobahn fuhr, zusammen. Über die Höhe des Schadens oder die Dauer der Sperrung konnte die Polizei noch keine Angaben machen.