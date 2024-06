Ein 57-Jähriger war stark alkoholisiert im Straßenverkehr unterwegs. Die Polizei stoppte ihn bei einer Verkehrskontrolle in Wippra.

57-jähriger Pkw-Fahrer mit 2,15 Promille Atemalkohol in Wippra unterwegs

Wippra/MZ. - Am Sonntagabend hat die Polizei in Wippra die Trunkenheitsfahrt eines 57-Jährigen beendet. Bei einer Verkehrskontrolle in der Poststraße ergab ein Atemalkoholtest beim Autofahrer einen Wert von 2,15 Promille. Die Beamten stellten den Führerschein des Mannes sicher und veranlassten eine Blutprobenentnahme, heißt es weiter aus dem Polizeirevier Mansfeld-Südharz.