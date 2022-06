50 neue Wohnungen in Mansfeld-Südharz gebaut

Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG Bau) sieht im Landkreis das Potenzial in der Umnutzung von Altbauten.

Hettstedt/MZ/ted - Im Landkreis Mansfeld-Südharz sind im vergangenen Jahr 50 neue Wohnungen gebaut worden. Das teilt die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG Bau) unter Berufung auf aktuelle Zahlen des Statistischen Bundesamtes mit. Danach flossen in den Neubau Investitionen in Höhe von rund 45 Millionen Euro. „Zusätzliche Wohnungen sind ein wichtiger Beitrag gegen steigende Mieten. Wichtig ist dabei das bezahlbare Segment. Und es kommt vor allem darauf an, dass im sozialen Wohnungsbau noch mehr getan wird“, sagt Kerstin Fischer, Bezirksvorsitzende der IG BAU Sachsen-Anhalt Süd.