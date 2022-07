43-jähriger geht in Sangerhausen auf Polizisten los

Sangerhausen - Ein 43-jähriger Mann hat in der Nacht zu Freitag in einem Sangerhäuser Wohngebiet Polizisten attackiert. Wie Polizeisprecherin Steffi Schwan am Morgen mitteilte, randalierte der Mann erst in einer Wohnung. Dann habe der die Beamten, die ihn aus der Wohnung verwiesen, beschimpft und mit Gegenständen beworfen. Die Polizisten seien unverletzt geblieben. Der 43-Jährige habe fixiert wegen müssen. Er sei dabei leicht verletzt worden.

