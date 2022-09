Frau von Paletten erschlagen - So ist der Ermittlungsstand nach dem Arbeitsunfall in Rottleberode

Auf dem Gelände einer Firma in Rottleberode ist eine Frau tödlich verletzt worden. Was über den Unfallhergang bisher bekannt ist.

Rottleberode/MZ - Die Ermittlungen der Polizei zu dem tragischen Vorfall in einem Rottleberöder Unternehmen, bei dem am vergangenen Sonntag eine 32-jährige Frau starb, dauern an. „Mit einem Abschluss ist aber in den nächsten Tagen zu rechnen“, sagte Polizeisprecherin Steffi Schwan am Mittwoch auf Anfrage.

Frau in Rottleberode von Holzstapel erdrückt

Das Polizeirevier MSH hat ein sogenanntes Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Damit sollen die genauen Umstände des Geschehens geklärt werden, das sich nach MZ-Recherchen in der Firma Ante-Holz ereignet hat. Die Polizei äußerte sich zu dem Unglücksort nicht.

Nach bisherigen Ermittlungen hat sich die Frau, die als Gabelstaplerfahrerin arbeitete, außerhalb ihres Fahrzeugs aufgehalten, als ein großer Holzstapel ins Rutschen gekommen sei. Der traf die Frau und erdrückte sie an deren Fahrzeug. Die 32-Jährige erlag noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen.

Polizei schließt Fremdverschulden aus

Ein Fremdverschulden schließen die Ermittler der Kripo bisher aus. Außer der Kriminalpolizei ermittelt auch die Gewerbeaufsicht beim Landesamt für Verbraucherschutz in Halle. Dabei geht es unter anderem darum, ob die Vorschriften zum Arbeitsschutz eingehalten wurden.

Das Sägewerk in Rottleberode besteht seit dem Jahr 2007 auf einem 35 Hektar große Gelände am Ortsrand. Nach Angaben auf der Internetseite der Firma sind dort 370 Mitarbeiter beschäftigt. Pro Jahr würden rund 200.000 Kubikmeter Konstruktionsvollholz für das In- und Ausland im Zwei-Schicht-Betrieb gefertigt. Zu dem Sägewerk gehörten ebenso Trockenkammern, ein Biomasse-Heizkraftwerk mit Öko-Stromproduktion, ein Pelletwerk sowie eine Gartenholzproduktion.