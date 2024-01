Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Sangerhausen/Halle/MZ. - Im Prozess um einen Raubüberfall auf eine Spielhalle in Sangerhausen hat der Angeklagte am Dienstag die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft vehement bestritten. „Ich mache so etwas nicht. Was soll mein Kind von mir denken“, sagte der 31-jährige gebürtige Sangerhäuser beim Prozessauftakt vor der 16. Strafkammer des Landgerichts in Halle. Der Mann, der mittlerweile in Eisleben wohnt, muss sich wegen räuberischer Erpressung und zweier weiterer Straftaten verantworten.