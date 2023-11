Ein 31-Jähriger Mann aus Eisleben muss sich vor dem Gericht wegen des Überfalls auf eine Spielhalle in Sangerhausen verantworten. Zwei weitere Delikte sind ebenfalls Teil des Prozesses in Halle.

Nach Überfall auf Spielhalle in Sangerhausen - Das wird dem Eisleber noch vorgeworfen

Symbolfoto - Vor dem Landgericht in Halle muss sich ein Eisleber wegen schwerer räuberischer Erpressung verantworten.

Sangerhausen/MZ. - Wegen besonders schwerer räuberischer Erpressung und einer ganzen Reihe weiterer Straftaten muss sich ab 22. Dezember ein 31-jähriger Eisleber vor dem Landgericht in Halle verantworten. Der Mann soll im April 2022 in einer Spielhalle in Sangerhausen einen Mitarbeiter unter Vorhalt eines Messers aufgefordert haben, die gesamten Einnahmen herauszugeben.