Das Who is Who in MSH

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Sangerhausen/MZ. - Sie waren allesamt ganz oben auf einem Siegerpodest, wissen, was es bedeutet, Leistungssport zu treiben, und sie alle hatten wahnsinnig viel Spaß mit dem Sportlerballpublikum in Sangerhausen: die Ehrengäste des Sportlerballs, der in diesem Jahr seinen 30. Geburtstag feiert. In unserer kleinen Serie wollen wir heute an viele dieser Ehrengäste erinnern.