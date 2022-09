250 Kilogramm schwerer Kürbis rollt von Emseloh zur Meisterschaft nach Brandenburg

André Becker hat in Emseloh einen Kürbis gezüchtet, der gut 250 Kilo auf die Waage bringt. Was das Geheimnis solcher Erfolge ist.

Emseloh/MZ - Er ist ein echter Gigant. Dick und rund und leuchtend orangefarben liegt er auf einer schützenden Plane in seinem Bett aus Stroh und hat womöglich das Zeug, André Becker und Emseloh über die Grenzen von Mansfeld-Südharz hinaus bekannt zu machen. Denn in diesem Jahr ist Becker in seinem Garten am Hirtberg ein besonderer Zuchterfolg gelungen. Der Kürbis, der dort mit viel Aufwand und guter Pflege herangewachsen ist, könnte am Ende mehr als 250 Kilogramm auf die Waage bringen.