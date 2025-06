Harztor/Stolberg - Jetzt sind die Bürger am Zug: Die Gemeinde Harztor im benachbarten Thüringen hat in ihren fünf Mitgliedsorten eine Bürgerbefragung gestartet. Alle Einwohner ab 18 Jahren können dabei noch bis Donnerstag, 12. Juni, ihre Meinung zu einem geplanten Windpark sagen, der im Südharz entstehen soll und der möglicherweise auch Auswirkungen auf Stolberg und Breitenstein in Mansfeld-Südharz hat, wenn er denn gebaut wird. Mit der Umfrage soll ein Stimmungsbild in der Bevölkerung eingeholt werden.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.