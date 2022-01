17-Jährige zeigen Autofahrern in Sangerhausen den Hitlergruß und rufen „Sieg Heil!“

Sangerhausen/MZ - Am Mittwochvormittag haben zwei Jugendliche an der Bushaltestelle Alte Promenade in Sangerhausen laute Musik gehört, die teilweise rechtsradikale Parolen beinhaltete. Wie die Polizei mitteilte, zeigten die beiden 17-Jährigen zudem vorbeifahrenden Autos den Hitlergruß und riefen dazu „Sieg Heil!“

Das Handy, von dem die Musik abgespielt wurde, wurde beschlagnahmt. Gegen die Jugendlichen wurde Anzeige wegen Volksverhetzung erstattet.