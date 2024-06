Ein Radfahrer ist bei einem Unfall in Sangerhausen schwer verletzt worden. Der Pkw flüchtete von Unfallort.

16-jähriger Radfahrer von Pkw in Sangerhausen angefahren - Autofahrer flüchtet nach Unfall

Sangerhausen/MZ. - Am späten Sonntagnachmittag ist ein 16-jähriger Radfahrer bei einem Unfall in Sangerhausen schwer verletzt worden. Dieser war in der Straße Kupferhütte vom Fußweg auf die Fahrbahn eingefahren und soll dabei von einem Pkw erfasst worden sein. Dieser verließ laut Polizei Pflichtwidrig den Unfallort.