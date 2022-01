16.500 Euro für die Kinder in Winkel und Emseloh

Emseloh/Winkel/MZ - In diesem Jahr soll es endlich klappen - die Einheitsgemeinde Allstedt lässt in Winkel und Emseloh neue Spielplätze bauen. Der Hauptausschuss des Allstedter Stadtrats hat in nicht öffentlicher Sitzung die Vergabe der Lieferaufträge für die neuen Spielgeräte beschlossen. Damit können für 9.000 Euro neue Geräte für Winkel angeschafft werden, 7.500 Euro stehen als Preis unter dem Einkaufszettel für den neuen Spielplatz in Emseloh.

Allstedt hat sich vorgenommen, jedes Jahr zwei Spielplätze zu erneuern. Im Haushaltsjahr 2021 wurden für Emseloh 15.000 Euro in den Investitionsplan geschrieben. Mit der gleichen Summe hatte Winkel schon im Jahr davor im Plan gestanden.

Völlig neuer Standort in Emseloh

Die Umsetzung hat sich bis jetzt verzögert, in den Ortsteilen freut man sich aber umso mehr darauf, dass die neuen Spielgeräte angeliefert und aufgebaut werden. In Emseloh wird sich dabei auch der Standort des Spielplatzes verändern - er zieht vom Park auf das Gutsgelände um.

Die Emseloher Kinder standen über ein Jahr lang ganz ohne öffentliche Möglichkeit zum Klettern, Buddeln und Wippen da. Im Sommer 2020 musste die Einheitsgemeinde Allstedt den Spielplatz im Park sperren. Die alten Geräte erfüllten nicht mehr die Sicherheitsanforderungen.

Spielplatz bei Arbeitseinsatz flott gemacht

Erst nach einem Arbeitseinsatz im vergangenen September konnte der Platz wieder freigegeben werden. Freiwillige Helfer hatten das Gelände auf Vordermann gebracht und den Sand ausgetauscht, im gleichen Zug wurden auch endlich die beanstandeten Geräte repariert.

Für den neuen Spielplatz im Gut hatte der Ortschaftsrat unter anderem Federwippen, eine Nestschaukel, eine Doppelschaukel und eine Drehscheibe ausgesucht.