Roßla/MZ. - Hatte die Feuerwehr Roßla (Mansfeld-Südharz) im Jahr 2023 mit rund 6.000 Einsatzstunden in ihrer 160-jährigen Geschichte einen eher unfreiwilligen Rekord aufgestellt, so folgte im vorigen Jahr der nächste: Wie Wehrleiter Lars Wiechert zur Jahreshauptversammlung berichtete, standen sage und schreibe 100 Einsätze zu Buche und damit ein Drittel mehr als im Vorjahr.

Zusammenhalt und selbstloses Anpacken

„Das hat es so noch nicht gegeben“, sagte Wiechert und meinte damit aber nicht nur die Anzahl der Einsätze, sondern auch die Vielfalt der Aufgaben, die die Mitglieder der Roßlaer Wehr hierbei zu erfüllen hatten. Denn das Jahr begann genauso arbeitsreich, wie das vorherige zu Ende gegangen war: mit dem Winterhochwasser, dem schier endlosen Füllen und Verbauen von Sandsäcken, Kontrollgängen auf den Dämmen entlang der Helme, teils bei klirrendem Frost.

In diesem mit Sicherheit längsten Dauereinsatz der Roßlaer Wehr seien ihnen alle helfenden Hände willkommen gewesen, unterstrich Wiechert, ob von der Gronauer Partnerwehr oder den Einwohnern: „Die Resonanz und der Zusammenhalt waren überwältigend.“ Umso mehr würde er sich für das neue Jahr wünschen, dass sich dieser Zusammenhalt und das selbstlose Anpacken unter Allen fortsetzt.

Es gab Einsätze, bei denen die Kameraden der Roßlaer Wehr dank ihrer Ausbildung helfen und nicht nur Leben, sondern auch Hab’ und Gut retten und Schlimmeres verhindern konnten. Aber es gab auch Einsätze, bei denen sie Schweres erleben und verarbeiten mussten.

Wiechert erinnerte an Brände in Roßla, Stolberg, Breitungen oder Rottleberode, an den kleinen Daryl, der in den Mühlgraben gestürzt war und gerettet werden konnte, an verunglückte Fahrzeuge auf der Autobahn, Ölspuren auf Straßen, Türnotöffnungen, den aus einer Kläranlage zu bergenden Schäferhund – und Fehlalarme.

2.200 Ausbildungsstunden und viele Lehrgänge

Lob zollte der Wehrleiter den Mitgliedern der Wehr, die allein an Standortausbildung 2.200 Stunden geleistet hätten. Zusätzlich absolvierten Kameraden 35 Lehrgänge vom Tageslehrgang bis zu einem Volumen von 40 Stunden. Hinzu kämen aber extra noch, so Wiechert, „unzählige Stunden der Kameradinnen und Kameraden, die sich um die Nachwuchsabteilungen, die Gerätepflege, die Sauberkeit im Gerätehaus, die Fahrzeuge, die Renovierung des Gebäudes an der Bahn oder die Feldküche kümmern“. Nicht zu vergessen das Engagement in Roßla bei verschiedensten Veranstaltungen, angefangen vom Osterfeuer über Himmelfahrt oder Kirmes bis zu den Offenen Türen in der Adventszeit.

Auch die Kinder- und Jugendwehr hätten verschiedenste Ausbildungsdienste und Veranstaltungen durchgeführt und erfolgreich an vielen Ausscheiden teilgenommen. Bei Wettkämpfen habe die Kinderwehr in Bösenrode und die Jugendwehr in Uftrungen gesiegt. „Das macht uns auch als Feuerwehr stolz“, so Wiechert.

Mitglieder befördert und geehrt

Befördert wurden zur Jahreshauptversammlung: Tim Gliniorz (Löschmeister und neue Funktion als Gruppenführer), Eric Michael (Brandmeister und neue Funktion als Verbandsführer), Dominik Müller, Fabian Weinelt, Leon Wiechert (Hauptfeuerwehrmann), Felix Anhalt (Hauptfeuerwehrmann und neuer stellvertretender Jugendwart) sowie Michaela Schulz (Feuerwehrfrau-Anwärterin).

Geehrt wurden: Fred Howorka (50-jähriges Jubiläum), Lars Wiechert (40-Jähriges), Steffen Knothe und Thomas Schulze (20-Jähriges) sowie Josie Grüber und Duong Le (Zehnjähriges).