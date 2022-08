Starter aus nah und fern beim 24-Stunden-Schwimmen in Querfurt

Querfurt/MZ - Spiegelglatt war die Wasseroberfläche im Schwimmerbecken. Rundherum hatten sich am frühen Samstagnachmittag Menschen versammelt, der Fanfarenzug Querfurt spielte auf. Olaf Tobisch, der Leiter des Querfurter Stadtbades, zählte die letzten Sekunden bis 14 Uhr herunter, dann vollzogen Pauline aus Karlstadt in Bayern, Gerrit aus Querfurt und Gabrysia aus dem 1.000 Kilometer entfernten Giżycko in Polen den Start des diesjährigen 24-Stunden-Schwimmens. Erstmals in den 27 Jahren des Wettkampfs gab es einen Dreierstart.