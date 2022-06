Spenden statt versteigern ist das Motto in Querfurt

Quernestadt gibt ein ausgemustertes Feuerwehrauto und -helme an die Stadt Dubno. Ein großer Hilfstransport ist gestartet.

Am Donnerstag wurde der 40-Tonner-Lkw mit Hilfsgütern beladen.

Querfurt/MZ - Eigentlich wollte die Stadt Querfurt ihr ausgemustertes Löschgruppenfahrzeug sowie 120 Feuerwehrhelme in eine Auktion geben, was wohl etwas Geld ins Stadtsäckel gespült hätte. Doch dieser Plan wurde geändert. Das Feuerwehrauto und die Helme werden mitsamt einer großen Ladung Hilfsgüter in die Ukraine gebracht, wo der russische Angriffskrieg nun schon drei Wochen andauert.