Schraplauer Jecken feiern im Sommer

Schraplau/MZ - Der Saal am Kalkwerk in Schraplau ist festlich geschmückt. Grün-weiß-rote Fahnen hängen an den Wänden, Bänder in den gleichen Farben sind an einem Netz an der Decke befestigt. Jedoch wird dort kein italienischer Abend gefeiert, sondern Karneval. Grün-Weiß-Rot sind die Vereinsfarben vom Schraplauer Carneval Club 1981 (SCC). Dieser holt am kommenden Wochenende seine Festveranstaltung zum 40-jährigen Vereinsjubiläum nach. Die musste, wie vieles andere im vergangenen Jahr, pandemiebedingt ausfallen. Die Jahreshauptversammlung hingegen konnte 2021 durchgeführt werden. Und da fand ein Wechsel an der Vereinsspitze statt. Stefan Güssefeld wurde zum neuen SCC-Präsidenten gewählt.

