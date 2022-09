Querfurts verdienter Erfolg beim Kampf um Kohlegeld

Querfurt/MZ - Wir hatten das Glück der frühen Geburt“, kommentierte Querfurts Bürgermeister Andreas Nette die avisierten Fördermittel für Querfurt Nord. Das ist richtig, aber zugleich ein Understatement. Denn Querfurts Erfolg ist nicht dem Glück geschuldet, sondern der unaufgeregten und guten Arbeit der Stadt unter Nette. So hat sich die Kommune in den vergangenen Jahren aus ihrer finanziellen Schieflage gearbeitet und so war sie nun mit fertigen Unterlagen zur Stelle, als das Windhundrennen um die Strukturfördermittel begann. Denn etwas anderes ist der Kampf um die Kohlemillionen entgegen ursprünglich anders lautender Ankündigungen nicht.

Zugleich ist die Zusage für Querfurt ein wichtiges Signal, wie das Geld sinnvoll eingesetzt werden könnten. Nicht nur zum Ersatz wegfallender Arbeitsplätze an Ort und Stelle, sondern auch, um bestehende strukturelle Unwuchten innerhalb der Regionen zu beheben.

