Polizei sucht Dieb: Unbekannter stiehlt 90 Euro in einer Bankfiliale in Querfurt

Querfurt - Die Polizei im Saalekreis und Halle sucht nach einem unbekannten Mann nach einem Diebstahl. Wie die Beamten am Montag mitteilten, nahm der Dieb bereits am 16. April 2021 gegen 10.00 Uhr in einer Bankfiliale in der Tränkerstraße in Querfurt rund 90 Euro Bargeld an sich, die das Opfer zuvor im Ausgabeschlitz vergessen hatte.

Wer erkennt diesen Mann? (Foto: Polizei Halle)

Mit den nun zur Veröffentlichung freigegebenen Bildern der Überwachungskamera bittet die Polizei um Mithilfe.

Zeugen, welche Hinweise zur Identität der abgebildeten Personen machen können, wenden sich bitte an das Polizeirevier Saalekreis, gern telefonisch unter 03461 446-0, oder an jede andere Polizeidienststelle.