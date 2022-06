Musikschule: Instrumente kennenlernen und ausprobieren in Querfurt

An der Burgmusikschule Querfurt läuft derzeit die Schnupperwoche. Es besteht die Möglichkeit, an einem Unterrichtsfach seiner Wahl teilzunehmen. Ein Besuch.

Querfurt/MZ - An der Burgmusikschule in Querfurt hat im Unterrichtsraum von Katrin Gebler die siebenjährige Fritzi am Klavier Platz genommen. Sie schaut in ein buntes Musikbuch, aus dem sie sich eines der dort gezeigten Tiere aussuchen darf. „Ich nehme die Maus“, sagt das Mädchen und die Klavierlehrerin erklärt: „Sie versucht jetzt mal, mit den Fingern wie eine Maus über das Klavier zu laufen, viele kleine Schritte würde ich sagen.“