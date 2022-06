Haushaltslage hat sich verbessert

Querfurt/MZ - Wenn die Querfurter Stadträte an diesem Donnerstag über den Haushaltsplan für 2022 beraten und entscheiden sollen, dann finden sie in dem nunmehr dritten Entwurf des Etats ein paar andere Zahlen als noch vor einigen Wochen vor. „Wir konnten auf Grundlage der November-Steuerschätzung noch weitere Mehrerträge darstellen“, erklärt Bürgermeister Andreas Nette (parteilos). Das habe die Stadt in die Lage versetzt, auch die mittelfristige Planung auszugleichen sowie Aufwendungen, etwa für Straßeninstandhaltungen und Kinderbetreuung, noch weiter nach oben zu schrauben, berichtet er.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<