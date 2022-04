Farnstädt fehlt Platz für Familien

Das Dorf im Weida-Land hat Nachfrage, aber kein Bauland. Eine alte Idee soll nun helfen. Nebenan in Alberstedt gibt es ein beplantes Gebiet, dafür aber ein anderes Problem bei der Umsetzung.

Familien wollen in Farnstädt bauen. Doch derzeit fehlen dafür die Flächen.

Farnstädt/MZ - „Wir haben Not“, klagt Farnstädts Bürgermeister Frank Mylich (parteilos). Die Not besteht darin, dass Angebot und Nachfrage beim Bauland in der nordwestlichsten Gemeinde des Weida-Landes nicht zusammenpassen: „Wir haben hier viele junge Familien, die es sich leisten könnten, zu bauen, aber wir haben kein Bauland.“ Deshalb hat die Gemeinde nun eine Schreibtischschublade aufgezogen und eine alte Idee hervorgekramt: ein Neubaugebiet am Wiesenweg.