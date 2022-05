Ein großes Fest für die Kleinen auf der Burg Querfurt

Querfurt/MZ - Die Vielfalt der möglichen Wortspiele mit der Endung „-haft“ ist groß. Die Verantwortlichen der Burg Querfurt waren in den vergangenen Jahren bereits bei „zauber-“ und bei „märchenhaft“ gelandet. Anno 2022 soll das erste Großereignis des Jahres an der Burg „traumhaft“ werden. So verspricht es zumindest das Motto von „Burg erwacht“ an diesem Wochenende.