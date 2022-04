Der neue Eismacher in Querfurt

Querfurt/MZ - Leckeres Eis, Kaffee und mehr in der Frühlingssonne genießen, das ist seit dem vergangenen Wochenende wieder auf der Terrasse vom Eiscafé Capri in der Tränkstraße 13 in Querfurt möglich. „Wir haben erst noch neue Möbel bekommen“, berichtet Elgadaf Hajdari. Der 22-Jährige ist der neue Betreiber der Eisdiele in der Quernestadt.