Bücher über Querfurter Stadtgeschichte sind wieder erhältlich

Querfurt - Die vom Altertums- und Verkehrsverein Querfurt und Umgebung vorgelegten Bücher „Querfurter Stadtgeschichte Teil I“ und „Querfurter Stadtgeschichte Teil II“ sind wieder erhältlich. Das teilt Vereinsvize Bernhardt Peitz mit, der nach wie vor eine große Nachfrage nach den Werken erfährt.

In Teil I, der im Dezember 2016 erschien, widmeten sich die Autoren unter anderem Kirchen, Mühlen, Apotheken, Gaststätten und dem Weinbau in Querfurt. In Teil II, veröffentlicht im April vergangenen Jahres, wurden zum Beispiel die Entwicklung der Landwirtschaft, die Elektrifizierung in Querfurt sowie das Schulwesen und die Musikschule beleuchtet.

Wie Bernhardt Peitz verrät, ist damit begonnen worden, Teil III zu erarbeiten. Darin sollen etwa Konrad von Querfurt, die Baugeschichte des Rathauses, das Jagdwesen und das Handwerk in Querfurt eine Rolle spielen. Für einige Themenkomplexe seien schon Autoren gefunden worden, erklärt der Vereinsvize. Bürgerinnen und Bürger, die ebenfalls Interesse haben, mitzuarbeiten, können sich gern bei ihm melden, ergänzt er.

Der Altertums- und Verkehrsverein bereitet auch schon den Jahreskalender für 2022 vor, berichtet der amtierende Vorsitzende Hartmut Lasse. „Er soll etwas Besonderes sein“, fügt er hinzu. Es wird der zehnte Jahreskalender in Folge sein, den der Verein herausbringt. Das Thema sei noch nicht endgültig entschieden. Fest steht aber schon, dass der Kalender um eine Nuance größer sein wird als seine Vorgänger, bei denen man sich unter anderem Alt-Querfurter Ansichten oder Querfurter Persönlichkeiten gewidmet hat.

In Sachen Veranstaltungen hofft die Vereinsführung, den Tag der Heimatpflege, der 2020 wegen der Corona-Pandemie ausgefallen ist, in diesem Jahr, möglicherweise im dritten Quartal, nachholen zu können. Dieser soll, wie schon 2020 geplant und vorbereitet, in Leimbach stattfinden. Die Chroniken Teil I und II können unter Tel.: 034771/21 08 91 bestellt werden. Sie kosten 25 bzw. 26 Euro als Hardcover. (mz)