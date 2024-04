Leipzig - Unbekannte haben in der Nacht auf Freitag Pflastersteine auf das Connewitzer Polizeirevier in Leipzig geworfen und einen Graffiti-Schriftzug hinterlassen. Dabei sei gegen 22.30 Uhr eine Scheibe im Eingangsbereich des Polizeistandorts in der Wiedebach-Passage beschädigt worden, teilte die Polizei mit.

Zudem seien in der Nacht im selben Stadtteil mehrere Verkehrshindernisse errichtet worden, hieß es weiter. In der Brandstraße hätten Unbekannte mehrere Altglascontainer auf die Straße gezogen und umgestoßen und in der Wolfgang-Heinze-Straße die Fahrbahn und Straßenbahngleise mit Holzpaletten und Warnbaken versperrt. Beim Versuch, die Hindernisse anzuzünden, seien sie jedoch gescheitert.

Zur Höhe des Sachschadens machte die Polizei zunächst keine Angaben. Sie ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und Nötigung im Straßenverkehr.