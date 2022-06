Ehrenbürger 160. Geburtstag von Johannes Schlaf: Verein ehrt bedeutenden Sohn Querfurts

Am 21. Juni 1862 wurde der Dramatiker, Erzähler und Übersetzer Johannes Schlaf in Querfurt geboren. Der Altertums- und Verkehrsverein enthüllt eine neue Tafel am Geburtshaus und organisiert einen Vortragsabend. Johannes-Schlaf-Forscher geht dabei auch auf das Verhältnis des Dichters zum Nationalsozialismus ein.