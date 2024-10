Güntersberge/MZ. - Gerade hingen sie noch in ihrem Flur in Halberstadt: die vier quadratischen und in der Farbwahl edel anmutenden Bilder. In den kommenden Wochen sollen sie die Gäste im Harzhotel erfreuen. Wie die drei Monde, die ebenfalls eine Lücke an der heimischen Wand hinterlassen haben. Sie gehören zu Eva Schiwarths Lieblingen, mussten also mit ins Harzhotel Güntersberge. Dort eröffnet die 56-jährige Hobbykünstlerin aus Halberstadt mit ihrer Schwester Sylvia Ahlsleben, 50 Jahre alt und aus Heudeber, an diesem Freitag, 18. Oktober, um 17 Uhr eine Ausstellung.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.