Gemeinsam mit einigen Bikern wollen die Johanniter einigen Jugendlichen vom „Rauhen Haus“ in Halberstadt einen gemeinsamen Ausflug ermöglichen. Ziel: der Abenteuerspielplatz im Seeland.

Mit dem Motorrad zum Concordia See: Johanniter und Biker wollen Jugendlichen eine Freude machen

Im Abenteuerland am Concordia See wartet Spaß auf die Teilnehmer.

Schadeleben/MZ - Dass sich Jugendliche vom „Rauhen Haus“ aus Halberstadt – einer Freizeiteinrichtung des Evangelischen Kirchenkreises Halberstadt – bald den Wind um die Nase wehen lassen und Abenteuer erleben können, daran arbeitet derzeit die Johanniter Hilfsgemeinschaft Magdeburg mit Hilfe einiger Biker. Die bereiten gerade für den 10. Mai eine Motorrad-Ausfahrt zum Concordia See vor.

Mit dem Sozius ins Seeland

Die Biker wollen den jungen Leuten eine Freude machen und sie auf dem Sozius der Zweiräder die 30 Kilometer ins Seeland kutschieren, wo der größte Abenteuerspielplatz Sachsen-Anhalts auf sie wartet. Dabei trifft sich der kleine Trupp um 10 Uhr auf dem Domplatz von Halberstadt – mit Begrüßung, Einweisung und Reisesegen. Gestartet werden die Maschinen um 11 Uhr, wobei die Motorrad-Staffel der Johanniter-Unfallhilfe Magdeburg/Börde/Harz die Tour absichern wird.

Am Concordia See werden die jungen Leute gegen 11.45 Uhr erwartet, wo gegrillt wird und sie Spaß – oder wie die Johanniter meinen: Abenteuer-Zeit – haben werden. Zurück geht es dann um 14.15 Uhr. Gegen 15 Uhr werden die Biker und die Jugendlichen in Halberstadt zurückerwartet.

Hilfsangebote für Kinder und Jugendliche

Das „Rauhe Haus“ ist eine von der Kirche geleitete Freizeiteinrichtung für Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 18 Jahren. Sie bekommen Hausaufgabenhilfe, können spielen, experimentieren, basteln. In den Ferien gibt es Ausflüge.

Wohl noch weitaus wichtiger sind aber die Hilfsangebote, die die Betreiber des Hauses machen. Wenn die jungen Leute Probleme haben, vor Herausforderungen stehen, geben Fachleute Orientierung und suchen gemeinsam mit den Jugendlichen nach Wegen aus dem Dilemma heraus. Es werden Tipps für die praktische Lebensführung gegeben, das Selbstwertgefühl gestärkt.

Der Ausflug ins Seeland gehört zu den Angeboten dazu. Dabei werden die Johanniter von zahlreichen Bikern unterstützt.