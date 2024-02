Der Gerichtsprozess gegen zwei Männer, die eine Tankstelle in Ballenstedt überfallen haben sollen, startet am 12. Februar.

Ballenstedt/Magdeburg/MZ. - Am Landgericht Magdeburg beginnt am Montag, 12. Februar, ein Prozess gegen ein Duo, das mehrere Straftaten im Harz begangen haben soll. Die Angeklagten sollen unter anderem kurz vor Mitternacht am 28. Juli eine Tankstelle in Ballenstedt überfallen und ausgeraubt haben, teilt ein Gerichtssprecher mit.