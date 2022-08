Zweckverband erneuert Teil des Hauptsammlers in Quedlinburg

Quedlinburg/MZ - Große Rohrstücke liegen am Bahnübergangshäuschen neben der Werkstraße in Quedlinburg; eine Baustraße ist errichtet, und an deren Ende kurz vor der Autobahn 36 gräbt ein Bagger in die Tiefe: Fast unbemerkt hat am nordöstlichen Rand der Welterbestadt ein großes Bauprojekt des Zweckverbandes Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Ostharz (ZVO) begonnen: „Wir sind dabei, den Hauptsammler zum Klärwerk Quedlinburg zu erneuern“, erklärt Matthias Witte, technischer Leiter beim Zweckverband.