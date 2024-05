Am Wochenende startet die Jubiläumssaison im Freibad Albertine in Harzgerode. Welche Veranstaltungen geplant sind und wie viel der Betrieb der Einrichtung kostet.

Harzgerode/MZ. - Es ist angerichtet: Wochenlang wurde gewienert, dass die Anlage nur so glänzt. Und am Pfingstsamstag, 18. Mai, geht’s wieder los. Um 11 Uhr öffnet das Freibad Albertine in Harzgerode seine Pforten. Wie immer mit einem Bonus für die ersten Badegäste: Bis 14 Uhr ist am ersten Tag der Saison der Eintritt frei.

Einer ganz besonderen Saison: 1999 eröffnet, wird die Einrichtung wird in diesem Jahr bereits 25. Am 10. August wird das Jubiläum dann auch groß gefeiert – mit Sommerkino und Rutschenmeisterschaft. Und das ist nicht die einzige Veranstaltung im Bad: Am 1. Juni lädt die Stadt zum Kinderfest ein und am 8. Juni der Wintersportverein zum Sommerfest. „Dass die Anlage 25 Jahre ist, das denken viele überhaupt nicht“, sagt Schwimmmeister Heiko Engler, der freilich auch einen Anteil daran hat, dass es so aussieht, wie es aussieht. „Wenn man hinterher ist, funktioniert’s. Man darf es nur nicht schleifen lassen“, sagt er. Um die sechs Wochen dauerte es ihm zufolge, das Bad vor Saisonstart wieder auf Vordermann zu bringen.

„Ein ganz schöner Aufwand ist das“, so Engler. Das aber gilt für den Unterhalt der Anlage allgemein: „Für unsere kleine Stadt ist das ein echter Kraftakt“, sagt Harzgerodes Bürgermeister Marcus Weise (CDU). Die Eintrittseinnahmen decken nur einen Bruchteil der Kosten. Rund 197.500 Euro kostete die Stadt der Betrieb des Freibads im vergangenen Jahr – mit allem Drum und Dran. Das eingenommene Eintrittsgeld belief sich auf 31.500 Euro. Und ganz ähnlich verhielt es sich beim Hallenbad: Aufwendungen von 112.000 Euro standen Erträgen in Höhe von 28.500 Euro gegenüber. „Wir haben gute Leute da, und wir machen das mit viel Unterstützung“, sagt er, nennt auch die Ortsgruppe der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft. „Aber wenn wir unsere starke Industrie nicht hätten, dann wären solche Dinge überhaupt nicht möglich“, so Weise, die Einnahmen durch Gewerbe- und Einkommensteuer sorgten dafür, „dass wir in der Lage sind, uns das zu leisten.“ Dass das auch in Zukunft so bleibt, „daran haben wir ein großes Interesse. Wir wollen unseren Bürgern und Gästen natürlich was für die Lebens- und Freizeitqualität bieten“, sagt er.

Die Fläche für die Sonnenliegen, die die Gäste mieten können, wird erweitert. (Foto: Susanne Thon)

Etwas besser als die vergangene, eher durchwachsene Saison, in der „nur ein bisschen was über 10.000 Badegäste gezählt wurden“, dürfte die kommende, wenn es nach Schwimmmeister Engler geht, gern werden. „Problem in diesem Jahr ist: Die Ferien sind so zeitig. Meist ist mit Ferienende die Saison so gut wie zu Ende“. Ferienende ist in diesem Jahr allerdings schon Anfang August – also eigentlich noch mitten im Sommer. „Wir hoffen daher, dass die Leute weiter kommen und der August noch gut wird“, so Engler.

Im Freibad befinden sich neben dem Schwimm- ein Erlebnisbecken mit verschiedenen Attraktionen wie einem Wasserpilz und einem Strömungskanal, eine 65 Meter lange Rutsche sowie ein Planschbecken für die jüngsten Badegäste und ein Beachvolleyballplatz. Ein Angebot, das ausgesprochen gut angenommen werde, sei der Sonnenliegenverleih, sagt Engler: „Bei schönem Wetter machen wir um 10 auf, und um 11 sind die Liegen weg.“ Aus diesem Grund wurden bereits neue Liegen angeschafft und wird die Liegefläche gerade erweitert.

Das Freibad ist außerhalb der Schulferien in der Zeit von 11 bis 19 und in den Ferien von 10 bis 19 geöffnet. Witterungsbedingt können die Öffnungszeiten verlängert oder verkürzt werden. Erwachsene zahlen 5 Euro Eintritt, Kinder und Jugendliche 3 Euro. Ab 16 Uhr ist Happy Hour, dann zahlen Erwachsene 3, Kinder und Jugendliche 2 Euro Eintritt. Auch Zehner-, Familien- und Jahreskarten gibt es. Sonnenliegen können für fünf Euro pro Tag gemietet werden.