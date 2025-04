Im Hof des Hauses Goldstraße 25 in Quedlinburg befand sich über viele Jahre eine Werkstatt. Joachim Steinbrink, der am 17. April 100 Jahre alt geworden wäre, hat hier Druckprodukte gefertigt.

Quedlinburg/MZ. - Ältere Quedlinburger erinnern sich vielleicht noch an das Schild: „J. Steinbrink – Mechanikermeister – Zifferblätter, Skalen, Typenschilder“. Über viele Jahre war es am denkmalgeschützten Haus Goldstraße 25 angebracht, in dem sich heute Ferienwohnungen befinden. Auf seinem Hof hatte sich Joachim Ernst Robert Wilhelm Steinbrink eine Werkstatt eingerichtet, in der er Druckprodukte für Kunden in ganz Deutschland fertigte, sich dafür eigene Technik baute oder sich neueste erschloss – etwas, was ihn auch später immer wieder antrieb.