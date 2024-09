Die Multisportanlage in Ballenstedt wird immer wieder zerstört, Einsätze von Polizei und privatem Sicherheitsdienst brachten keinen Erfolg. Jetzt geht die Stadt einen Schritt weiter. Was das für Anwohner bedeutet.

Ballenstedt/MZ. - Geht nichts mehr ohne Videoüberwachung an der Multisportanlage in Ballenstedt? Immer wieder kommt es auf dem Gelände am Stadtrand zu Vandalismus: Ballfangnetze werden zerschnitten, der Kunstrasen auf dem Fußballfeld zerstört, Metallzäune demoliert, sogar Kanten von Sitzquadern aus Beton abgeschlagen. Die Stadt will jetzt die Reißleine ziehen.