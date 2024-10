Ehrenbürger Jürgen Weitkamp (l.) übergibt im Beisein von Ute Pott vom Klopstockverein den Brief an Oberbürgermeister Frank Ruch.

Quedlinburg/MZ. - „Da steht ‚Picknick‘, da ‚Gleim‘ und da ‚Klopstock‘“, sagt Ute Pott und deutet auf das leicht vergilbte Papier und die mit schwungvollen Bögen geschriebenen Worte. „Das sind“, fügt sie mit einem Schmunzeln hinzu, „die entscheidenden Worte, die man braucht.“ Der in der Mitte gefaltete und auf drei Seiten beschriebene Bogen ist ein Brief, den Friedrich Gottlieb Klopstock am 3. September 1754 an Johann Georg Sucro schrieb, – und ein Zeichen der Freundschaft, die den in Quedlinburg geborenen Dichter mit dem damaligen Domprediger in Halberstadt verband.