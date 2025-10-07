Geld aus dem Sondervermögen Zehn Millionen Euro für Quedlinburg: Stadt will Brücken bauen
Quedlinburg soll gut zehn Millionen Euro aus dem Sondervermögen des Bundes erhalten – und setzt auf Brückensanierung. Drei marode Bauwerke stehen ganz oben auf der Liste. Erste Vorbereitungen laufen bereits, doch der Start hängt von gesetzlichen Vorgaben ab.
Quedlinburg/MZ. - Mehr als zehn Millionen Euro – genau 10.839.886 Euro – soll die Stadt Quedlinburg aus dem Sondervermögen des Bundes für Investitionen in die Infrastruktur erhalten. Ausgegeben werden kann das Geld etwa für die Bildungsinfrastruktur, für Krankenhaus- und Rehabilitationsstruktur oder den Bevölkerungsschutz. Auch wenn vieles noch unklar ist – wofür das Geld in Quedlinburg eingesetzt werden soll, ist priorisiert. „Wir konzentrieren uns auf die Verkehrsinfrastruktur“, sagt Sven Löw, Fachbereichsleiter Bauen, Stadtentwicklung und Umwelt.