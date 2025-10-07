Entsorgung von Altkleidern So wird der großen Vermüllung in und um Bernburg der Kampf angesagt
Die Berge an Altkleidern, Sperrmüll und Matratzen wachsen nicht nur in Bernburg, sondern auch andernorts weiter an. Diese Orte haben die größten Probleme und hier wurde gehandelt.
07.10.2025, 10:55
Bernburg/MZ. - Wer in der Region Bernburg aktuell seine Altkleider loswerden möchte, der trifft derzeit auf eines von zwei großen Probleme. Entweder man steht plötzlich vor einem verwaisten Containerplatz oder schaut rings um die überfüllten Container auf bergeweise ausrangierter Wäsche, dazwischen Sperrmüll, Matratzen und manchmal sogar Essensreste – die Region Bernburg ist damit weit entfernt von Normalität.