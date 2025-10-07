Die Berge an Altkleidern, Sperrmüll und Matratzen wachsen nicht nur in Bernburg, sondern auch andernorts weiter an. Diese Orte haben die größten Probleme und hier wurde gehandelt.

So wird der großen Vermüllung in und um Bernburg der Kampf angesagt

Zum wiederholten Mal ist der Altkleidercontainerplatz an der Ilberstedter Straße in Bernburg überfüllt und vermüllt.

Bernburg/MZ. - Wer in der Region Bernburg aktuell seine Altkleider loswerden möchte, der trifft derzeit auf eines von zwei großen Probleme. Entweder man steht plötzlich vor einem verwaisten Containerplatz oder schaut rings um die überfüllten Container auf bergeweise ausrangierter Wäsche, dazwischen Sperrmüll, Matratzen und manchmal sogar Essensreste – die Region Bernburg ist damit weit entfernt von Normalität.