Wovon sie auf dem Wolfsberg in Westerhausen träumen

Westerhausen/MZ - Ein wenig waren sie mit ihren Gedanken schon in der Kabine. 3:0 führten Westerhausens Fußballer am Sonntag, als Kevin Schäffner in der Nachspielzeit des ersten Abschnitts auf 1:3 verkürzte. Letztlich gewann der Verbandsligist auf dem heimischen Wolfsberg mit 6:3. Dass es kein 7:0 werden würde, wie im Hinspiel der Meisterrunde, hat Westerhausens Trainer Marco Wagner schon prophezeit. „Die Sangerhäuser werden viel tiefer stehen als im Hinspiel“, sagte er im Vorfeld der Partie am Sonntag.

