Sachschaden von rund 60.000 Euro ist an den Weihnachtsfeiertagen bei einem Brand in Quedlinburg entstanden. Die Bewohner eines Mehrfamilienhauses mussten wegen des Feuers ihre Wohnungen in der Harz-Stadt verlassen.

Die Feuerwehr löschte am ersten Weihnachtsfeiertag einen Wohnungsbrand in Quedlinburg.

Quedlinburg/MZ/mg. - Schock am ersten Weihnachtsfeiertag in Quedlinburg: Ein Brand hat die Wohnung eines Ehepaares zerstört. Einem Sprecher des Polizeireviers Harz zufolge brach das Feuer in einem Mehrfamilienhaus an der Kleersstraße am Mittwoch, 25. Dezember, gegen 12.45 Uhr aus.